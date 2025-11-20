Соответствующее заявление он сделал во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном в Берлине. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на агентство Anadolu Ajansi.

Что заявил Мерц о помощи Украине?

Хотя Фридрих Мерц и анонсировал предоставление дальнобойного вооружения Украине, однако детали по количеству ракет и сроков предоставления остаются неизвестными. Он отметил, что Берлин активно сотрудничает с Киевом.

В течение нескольких месяцев мы интенсивно работаем с правительством Украины над реализацией проектов по ракетам дальнего радиуса действия, как мы это технически называем. Украинская армия будет оснащена такими системами вооружения,

– сказал он.

В то же время он решил не стал отвечать на вопрос о предыдущем нежелании Германии поставлять Украине крылатые ракеты большой дальности Taurus, разговоры о предоставлении которых продолжаются уже несколько лет.

"Мы договорились, что больше не будем публично обсуждать детали, поскольку считаем, что определенная неоднозначность необходима, особенно для российской стороны, по объему нашей военной поддержки", – добавил он.

По его словам, Германия делает все возможное, чтобы оснастить украинскую армию системами вооружения, имеющими "соответствующую дальность действия", это будет продолжаться и "в ближайшие недели и месяцы в случае необходимости".

Как Мерц раскритиковал Россию?

Кроме вышеупомянутого, немецкий канцлер обвинил Россию в преднамеренных атаках по украинской гражданской энергетической инфраструктуре накануне зимы. Он назвал это "террористической войной против гражданского населения".

Также Фридрих Мерц заверил, что Европа и в дальнейшем будет оказывать поддержку для укрепления противовоздушной обороны Украины. В частности, Берлин выделит дополнительные 3 миллиарда евро военной помощи в течение 2026 года.

По данным издания, он выразил надежду, что в течение следующего месяца европейские лидеры смогут прийти к согласию относительно использования замороженных российских активов для оказания финансовой поддержки Киеву.

О чем еще заявил Мерц?