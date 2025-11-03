Германия стремится закрепить статус одного из главных гарантов безопасности Европы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.
Как Германия восстанавливает свою военную мощь?
Как отмечает издание, в рамках масштабных реформ, инициированных канцлером Фридрихом Мерцом, Берлин в этом году полностью снял финансовые ограничения на оборонные расходы, с целью создать одну из самых мощных армий в Европе.
Реформа открыла путь к масштабным закупкам танков, артиллерии, истребителей и военных кораблей на сотни миллиардов фунтов – Бундесвер готовится дать отпор угрозе со стороны Владимира Путина,
– говорится в материале.
Такое решение демонстрирует стремление Германии существенно укрепить оборону и активно реагировать на новые геополитические вызовы.
Над аэропортом Бремена видели неизвестный дрон
Вечером 2 ноября аэропорт в Бремене остановил работу из-за появления неизвестного дрона возле взлетно-посадочной полосы.
Полеты были приостановлены почти на час, причины и оператор дрона остаются неизвестными.
Немецкие правоохранители ранее неоднократно предостерегали, что подобные инциденты представляют серьезную угрозу авиационной безопасности.