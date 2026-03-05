Об этом Зеленский рассказал в интервью The Independent.
Какие ракеты Украина получала от партнеров?
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина получает ракеты Storm Shadow от Великобритании и SCALP от Франции.
Ранее Киев также получил ограниченное количество ракет ATACMS от США.
Но это все. Мы не получали ничего другого от других стран, что имеет дальность более 200 или 250 километров. Никогда. Все эти дальнобойные способности – 500 – 1000 километров и более – были созданы в Украине,
– заявил Зеленский.
Украинская ракета "Фламинго" могла побить рекорд боевой дальности применения крылатой ракеты
Ракета FP-5 "Фламинго" поразила Уточкинский завод в Удмуртии, возможно, установив рекорд дальности полета крылатой ракеты в более 1600 километров.
Предыдущим рекордом являются удары России по Сирии 7 октября 2015 года. Тогда российская сторона заявляла, что ее ракеты 3М14 "Калибр" преодолели около 1500 километров.