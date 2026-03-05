Про це Зеленський розповів у інтерв'ю The Independent.

Дивіться також Україна може надати партнерам дрони-перехоплювачі в обмін на ракети до ППО Patriot, – Зеленський

Які ракети Україна отримувала від партнерів?

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна отримує ракети Storm Shadow від Великої Британії i SCALP від Франції.

Раніше Київ також отримав обмежену кількість ракет ATACMS від США.

Але це все. Ми не отримували нічого іншого від інших країн, що має дальність понад 200 чи 250 кілометрів. Ніколи. Усі ці далекобійні спроможності – 500 – 1000 кілометрів і більше – були створені в Україні,

– заявив Зеленський.

Українська ракета "Фламінго" могла побити рекорд бойової дальності застосування крилатої ракети