После заявлений Владимира Зеленского о возможной подготовке России к нападению на страны Балтии в Эстонии отреагировали довольно резко. Там отметили, что такие оценки затрудняют координацию между союзниками, а данные эстонской разведки не подтверждают признаков немедленной угрозы. 24 Канал уточнил позицию Еврокомиссии в этом вопросе у еврокомиссара по вопросам обороны и космоса Андрюса Кубилюса.

К теме Вредят сотрудничеству: в Эстонии отреагировали на слова Зеленского о риске нападения России на Балтию

Действительно ли Россия может представлять риск для Балтии уже сейчас?

Еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс признал, что на данный момент нет признаков непосредственной военной подготовки к нападению, подобной той, что предшествовала вторжению в Украину в 2022 году. В то же время он подчеркнул, что Россия сохраняет способность вести войну, а ее военная экономика и развитие военной инфраструктуры вблизи границ ЕС свидетельствуют о потенциальной опасности в будущем.

У нас есть различные разведывательные службы государств – членов Европейского Союза, которые говорят, что Россия действительно способна вести войну, особенно после того, как будет установлен мир с Украиной. У них военная экономика, они производят много оружия, и цифры очень красноречивы,

– отметил Кубилюс, подчеркнув, что в регионе фиксируют наращивание военных структур вблизи границ с Финляндией и другими странами ЕС.

По его словам, в длинной перспективе Европе нужно учитывать не только сценарий наземного вторжения, но и возможные гибридные угрозы, в частности атаки дронами или ракетами.

Что предшествовало заявлению Кубилюса?