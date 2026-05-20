Про це інформує Литовське національне радіо і телебачення LRT.

Що відомо про інцидент у Литві?

Литовські військові вранці 20 травня виявили підозрілі безпілотники, що рухались поблизу кордону країни. Зокрема, активність дронів фіксували поблизу східного кордону Литви – в Ігналінському, Утенському, Зарасайському та Швянчонському районахю Згодлм попередження розширили у на Вільнюс та прилеглі регіони.

Повітряна тривога! Негайно прямуйте до укриття або безпечного місця,

– йдеться у повідомленні військових про надзвичайну ситуацію.

Мешканців вищезгаданих районів попередили про ймовірну активність безпілотника, а також запровадили жовтий рівень повітряної тривоги. Згодом у Вільнюському краї рівень загрози підвищили до "червоного", який класифікується як терміновий.

Телеграм-канали повідомляють, що через повітряну тривогу у Вільнюсі зупинився громадський транспорт. Мешканців закликали сховатися в безпечних місцях та дотримуватися інструкцій екстрених служб.

Також повідомляється, що керівництво Литви відвели до укриття.

У військовому відомстві зазначили, що цей інцидент подібний до тих, які нещодавно фіксувались у Латвії та Естонії. Також там додали. що попередження місцевих мешканців є стандартним превентивним заходом безпеки.

Військові також зазначили, що місію НАТО з патрулювання повітряного простору Балтії було активовано після того, як радіолокаційну сигнатуру було виявлено на території Білорусі.

Важливо! Підприємець, експерт з питань євроінтеграції, співзасновник ініціативи Get Ready for Europe Олів'є Віллокс зауважив 24 Каналу, що попри російські провокації на території Європи, європейські країни утримуються від жорстких відповідей. Віллокс вважає, що Європа може запроваджувати санкції проти Кремля, однак публічно заявляти про це чи діяти радикально не планує, оскільки бажає уникнути ескалації конфлікту. Європа переконана, що найефективнішою відповіддю на дії Росії є заяви про їхню неприйнятність та запровадження нових санкцій. За словами експерта, такий підхід може зробити кожен випадок перетину кордону російського дрону надзвичайно дорогим для Кремля у фінансовому вимірі.