Про це у колонці для The Wall Street Journal (WSJ) пише наукова співробітниця Гудзонського інституту Ребекка Генрікс.

Переговорники Трампа не прагнуть відвідати Київ

У матеріалі йдеться, що Дональд Трамп прагне позиціонувати себе як нейтрального посередника у питанні завершення війни Росії проти України. Водночас його ключовий переговірник щонайменше сім разів відвідував Москву, але жодного разу не побував у Києві.

Їм (американським переговірникам – 24 Канал) слід поспостерігати за роботою центру управління безпілотниками та дізнатися про підприємливість і винахідливість приватних осіб, які впроваджують інновації, адаптуються і роблять Україну перспективним місцем у вільному світі для ведення бізнесу,

– написала Генрікс.

Аналітикиня наголосила, що візит до України дозволив би на власні очі побачити, що попри війну та постійні обстріли, українці й надалі покладають надії на підтримку США та Трампа. Вона також підкреслила, що українці сьогодні боронять свою землю від держави, яка відкрито сприймає не лише Україну, а й Америку та весь Захід як своїх противників.

У своїй колонці Генріхс також згадала заяву держсекретаря США Марко Рубіо про те, що Сполучені Штати не прагнуть бути охоронцем керованого занепаду Заходу. Разом із тим, вона зазначила, що російський диктатор Володимир Путін, навпаки, зацікавлений у пришвидшенні такого занепаду.

Підтримка перемоги України – найкращий спосіб закінчити війну, і це відповідає баченню Рубіо, а не Росії,

– підсумувала аналітикиня.