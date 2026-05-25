Політичний консультант, експерт із зовнішньої політики Гліб Остапенко розповів 24 Каналу, що росіяни можуть розглядати як запасний варіант план закінчення війни із невтішними для російської влади результатами. Однак Володимир Путін надає сигнали про те, що не збирається йти на тривале перемир'я.

Чи готується Кремль до закінчення війни?

Остапенко наголосив, що західні розвідки надають різну інформацію про ситуацію в Росії. Але будь-які дані не здатні сформувати остаточне уявлення про те, що дійсно відбувається.

Однак у будь-якому випадку Путін втрачає силу. Проте жодна оцінка розвідувальних відомств не здатна надати стовідсоткову відповідь, чи вирішать у Кремлі зрештою припинити цю війну.

Варто знати. Глава розвідки Естонії Каупо Розін вважає, що через економічні, військові та інші проблеми Росія втрачає можливість завершити війну в Україні на своїх умовах. Очільник розвідувального відомства наголосив, що за декілька місяців Володимир Путін не буде здатний проводити перемовини з позиції сили. До того ж ситуація на фронті стає гіршою для росіян, вони не здатні здійснити прорив і просунутися територією України. Тому час – не на боці Кремля.

Якби існували абсолютно верифіковані дані щодо того, що на вищому політичному та військовому рівні готуються певні "казки" для внутрішньої аудиторії. Вони мали пояснити росіянам, чому не було досягнуто заявлених на початку повномасштабного вторгнення цілей. Тоді це було б ознакою того, що Кремль готується до закінчення війни. Однак, на думку політичного консультанта, наразі такий сценарій в Росії не реалізується.

"При цьому Путін говорив про те, що нібито українська криза може рухатися до свого завершення. Але після цього він називає умови: відхід Сил оборони України з Донецької області, відмова від членства у НАТО тощо", – нагадав він.

Водночас росіяни відчувають і економічний тиск, і мілітарний, тому що над їхніми головами, зокрема у Москві, літають українські дрони. Це може серйозно вплинути на суспільну думку щодо схвалення дій Кремля. Тоді російські еліти, як припустив експерт із зовнішньої політики, можуть усвідомити, що Путін їм невигідний, і просунути нового кандидата, який буде молодшим та ще більш контрольованим.

Проте треба розуміти, що для Путіна і його режиму війна в Україні є екзистенційною. Водночас Кремль може робити певні коригування з огляду на те, що відбувається сьогодні. Адже у 2022 році, коли росіяни починали військові дії в Україні, то навіть не уявляли, що їм доведеться воювати до 2026 року, а у небі над Москвою літатимуть українські дрони. Тому нові обставини можуть серйозно вплинути на подальшу оцінку необхідних дій,

– зауважив Гліб Остапенко.

Він додав, що Україні потрібно відбиватися від будь-яких спроб навіть з боку Заходу обмежити її і дипломатичні, і мілітарні можливості, і продовжувати робити свою справу. Тому українцям потрібно розраховувати на себе і докладати зусиль для того, щоб європейці і американці грали з нами в одну гру.

У виданні The Telegraph зазначають, що через удари українських безпілотників по Росії, уповільнення наступу росіян на фронті та складну економічну ситуацію перед Володимиром Путіним може постати вибір: або вести війну меншими силами, або масштабувати мобілізацію. Також він може запровадити жорсткішу модель управління російською економікою. Тоді російська влада має підпорядкувати економіку державним потребам держави, що створить певні обмеження для росіян.

Водночас у Bloomberg зазначають, що певні російські високопосадовці дотримуються думки, що для Росії війна в Україні перебуває у глухому куті. Ба більше, для її розв'язання не має оптимального політичного чи військового рішення. Тому журналісти припускають, що Путін хотів би закінчити війну до кінця 2026 року. Проте йому важливо, щоб були враховані його умови. Вони раніше озвучувалися Кремлем – контроль Росії на усією Донецькою областю.

Також російська влада прагне досягти безпекової угоди з Європою. Саме вона мала б зафіксувати територіальні надбання Росії.