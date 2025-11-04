Друг "Дизеля", шоумен Андрій Джеджула, розкрив подробиці про його досвід в армії під час війни. Про це пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Сніданку з 1+1.
Як відомо, Андрій Яценко займався протиповітряною, протиракетною і протидроновою обороною.
Він із 16 квітня 2022 року одним із перших пішов захищати наше небо. Повністю пройшов свій трирічний контракт – від початку й до кінця. Вправно розбирав кулемети. Він був абсолютно сумлінний. Який він у творчості серйозний – такий він і в цій справі,
– поділився Джеджула.
Зауважимо, що свій коментар про друга і колегу Андрій дав під час концерту пам'яті "Дизеля" у Києві, який відбувся 30 жовтня. Як зазначила івент-агенція на власній інстаграм-сторінці, у той вечір подякувати за музику Яценку зібралися ті, "хто знав і любив артиста".
Що ще відомо про службу Андрія "Дизеля" Яценка?
- На початку повномасштабного вторгнення музикант спершу зайнявся волонтерством, вивозивши жінок та дітей за кордон.
- Пізніше він підписав контракт з батальйоном ТрО "Мрія", де служили його друзі.
- Яценко зумів поєднати військову службу з музичною діяльністю, бо кілька днів на тиждень перебував на чергуванні, а решту часу – присвячував творчості.