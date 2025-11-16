Здавалось, що шоу дасть братам поштовх до розвитку в українському шоубізнесі. Спершу так і було, однак згодом доля вирішила інакше й сьогодні Борисенки пов'язали свої життя з іншими сферами діяльності. Дивіться у матеріалі 24 Каналу, як за роки змінились зірки "Фабрики зірок".

Як змінились брати Борисенки?

Володимир та Олександр після проєкту випустили декілька треків, які були доволі популярними: "Не трогай мой плеер", "Колдовала зима", "Пусть я маленького роста", "Любовь с первого взгляда".

Брати Борисенки / Скриншот з відео

Цікаво, що на публічних виходах брати майже завжди вдягались однаково, та і їхні зачіски не відрізнялись.

Брати Борисенки на піку своєї кар'єри / Скриншот з відео

Брати Борисенки / Фото SoundCloud

Згодом популярність почала зникати. У 2016 році хлопці зробили другу спробу перезапуску дуету під назвою BRO Borisenko Brothers. Та бажаного успіху вони не отримали.

Брати Борисенки / Фото з інстаграму Олександра

З роками брати змінили свій стиль. Почали по-різному стригтись, Володимир носить окуляри, а от Олександр – ні.

Олександр Борисенко / Фото з інстаграму

Своє життя брати пов'язали не з музикою. До прикладу, Олександр займається монтажем і дизайном, але в соцмережах він майже неактивний. Він також спростував інформацію, що працює в IT.

Я не знаю, хто взагалі розігнав, що я в IT працюю. Я дизайнер. Але це не зовсім IT. Я роблю відеообробку, монтаж, режисурою займався, відеодизайном займався. Багато чого, але це не пов'язано з IT,

– розповів він.

Володимир до початку повномасштабної війни стояв на біржі праці, але після 24 лютого 2022 року залишився без роботи. У Львові виконавцю вручили повістку, однак служити піти не може, адже має епілептичний синдром та приймає транквілізатори.

Володимир Борисенко / Фото з інстаграму

У 2018 році Борисенко одружився зі співачкою Лавіка (справжнє ім'я – Люба Юнак), однак за деякий час пара розлучилась.

Сьогодні артист займається соціальною роботою. Він веде проєкт "Жити назустріч", який допомагає ветеранам та ветеранкам в адаптації до цивільного життя. Крім того, підтримує комерційні проєкти, які також допомагають військовим.

У 2024 році брати Борисенки стали учасниками "Нашебачення-2024", а у 2025 – спеціальними гостями.

Брати Борисенки / Фото з інстаграму

Цікаво, що сьогодні брати носять однакові стрижки. Можливо, знову вирішили повернутись до старих спільних образів.

Олександр та Володимир Борисенки / Скриншот з відео

