Днями ж JULIK випусти щемливу пісню про кохання й ексклюзивно для 24 Каналу поділився рідкісними фото зі свого весілля.
Вас також може зацікавити Обожнюють і діти, і дорослі: найпопулярніші пісні Степана Гіги, який в лікарні бореться за життя
Артист презентував трек "Кохання двох сердець". Через цю композицію співак нагадує: кохання – це не казка, а вибір людей, які не здаються навіть у найскладніші моменти.
Я написав цю пісню не як романтичну баладу, а як сповідь. Бо коли справді любиш – не шукаєш слів, просто відчуваєш, що це твоє. І якщо ваші серця б'ються в унісон – це вже перемога. Мені хотілося написати її без ідеалізації, без прикрас. Так, як є насправді. Бо сьогодні ми всі навчилися красиво говорити про любов, але не завжди вміємо її проживати,
– зазначив JULIK.
Цю пісню він створив під час гастролей за кордоном, коли сам був далеко від рідних і близьких.
JULIK – "Кохання двох сердець" : дивіться відео онлайн
Додамо, що JULIK, справжнє ім'я якого Назар Гук, у 2014 році одружився з Катериною Демченко. Пара показала щасливі кадри з їхнього весілля.
Весілля Юліка/ Фото прес-служби
Що відомо про особисте життя JULIK?
- З майбутньою дружиною співак познайомився в інтернеті.
- Раніше Катерина була візажисткою і допомагала артисту з гримом та стилем. Тепер вона працює у піар-агенції JULIK.
- Подружжя разом виховує сина Дениса. У лютому хлопчику виповнилося 9 років.
- Раніше артист розповідав, що його син теж захоплюється музикою, проте зараз обрав футбол. Батьки поважають вибір Дениса і підтримують будь-які його починання.