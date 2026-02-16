В Хорватии на днях определились с представителем на Евровидение. Страну представит группа LELEK с песней Andromeda – об этом сообщили на официальном аккаунте конкурса.

К слову Полетит на Евровидение в Вену: LELÉKA подписала договор с Общественным

Это сразу же привлекло внимание еврофанов. Ведь если Хорватию представит LELEK, то Украину будет представлять LELÉKA. Сценические имена артистов очень похожи, хотя происходят из разных языков и контекстов.

Группа LELEK не впервые участвовала в хорватском нацотборе. Но в этом году им удалось покорить и зрителей, и национальное и международное жюри. Коллектив сочетает элементы традиционной хорватской музыки с современным поп-звучанием.

LELEK – Andromeda: смотрите видео онлайн

"Фокус" предполагает, что похожие названия конкурсантов могут стать "подставой для Украины". Невнимательные пользователи могут допустить ошибку, когда будут отдавать голоса за участника-фаворита. Будут ли учитывать это организаторы Евровидения – пока неизвестно.

Украину представит LELÉKA