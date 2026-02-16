В Хорватии на днях определились с представителем на Евровидение. Страну представит группа LELEK с песней Andromeda – об этом сообщили на официальном аккаунте конкурса.
Полетит на Евровидение в Вену: LELÉKA подписала договор с Общественным
Это сразу же привлекло внимание еврофанов. Ведь если Хорватию представит LELEK, то Украину будет представлять LELÉKA. Сценические имена артистов очень похожи, хотя происходят из разных языков и контекстов.
Группа LELEK не впервые участвовала в хорватском нацотборе. Но в этом году им удалось покорить и зрителей, и национальное и международное жюри. Коллектив сочетает элементы традиционной хорватской музыки с современным поп-звучанием.
"Фокус" предполагает, что похожие названия конкурсантов могут стать "подставой для Украины". Невнимательные пользователи могут допустить ошибку, когда будут отдавать голоса за участника-фаворита. Будут ли учитывать это организаторы Евровидения – пока неизвестно.
Украину представит LELÉKA
- На Нацотборе в Украине 7 февраля победу одержала LELÉKA. Это группа, сочетающая украинский фольклор с современным джазом и элементами импровизации.
- Коллектив основала певица и композитор Виктория Лелека. Она родилась в городе Шахтерское, что на Днепровщине. Около 10 лет назад Виктория переехала в Германию, где продолжила обучение.
- LELÉKA не только возрождает старинные украинские песни. Группа написала и спродюсировала музыку к известному сериалу "И будут люди" в 2020 году и многих других художественных и документальных лент.