Интересно, что зрителей ждут не только выступления 10 финалистов, а и яркая шоупрограмма с участием украинских и зарубежных звезд. Об этом сообщило Общественное Евровидение.
Так, в рамках Национального отбора выступит международный гость. Им станет представитель Молдовы на Евровидении-2026 – Satoshi, который представит конкурсный трек Viva, Moldova!
Как отметили в телеграмм-канале "что ты знаешь о Бобуле?", последний раз иностранцы выступали на Нацотборе в Украине еще в 2020.
Откроет шоу выступление победителей Нацотбора-2025 – группы Ziferblat. Они исполнят свой конкурсный трек Bird of Pray, который прозвучит в рамках парада финалистов.
К тому же зрителей будут ждать интервал-акты с участием украинских знаменитостей. В частности, на сцену выйдет музыкальный продюсер Нацотбора на Детское Евровидение Светлана Тарабарова. Она представит специальный номер вместе с прошлогодними участниками конкурса – Анастасией Димид, Артемом Котенко и Софией Нерсесян. Вместе с ними выступят музыканты из Superhumans Center.
Злата Огневич и группа TVORCHI, которые представляли Украину на Евровидении в 2013 и 2023 годах соответственно, объединятся в совместном мешапе – музыкальном произведении, образованном из частей нескольких композиций. Они исполнят песни One day и Bonfire.
Во время Нацотбора также выступит победительница Евровидения-2016 и музыкальный продюсер нынешнего песенного конкурса Джамала. Она споет трек "1944" в сопровождении Симфонического оркестра Украинского Радио.
Кто из звезд выступит на Нацотборе-2026 / Фото из телеграмм-канала Суспільне. Евровидение
Напомним, что накануне Джамала была в составе жюри Национального отбора на Евровидение-2026 в Молдове, где победил Satoshi. Об этом певица рассказывала на своей странице в инстаграме.
Что известно о Нацотборе на Евровидение-2026?
- Он стартует 7 февраля в 18:00 с предшоу, которое будет вести Анна Тульева. Ведущими самого Национального отбора станут Леся Никитюк и Тимур Мирошниченко.
- Трансляцию можно будет посмотреть на всех платформах Общественного вещания – на телевидении, радио и в диджитал-формате, в частности в приложении Дия.
- Финал Нацотбора-2026 откроет Valeriya Force, а завершит выступление группа "ЩукаРыба".
- Победитель представит Украину на Евровидении-2026, которое состоится в мае в Вене.
- Известно также, что во время финала песенного конкурса Общественное Вещание совместно с Superhumans проведут благотворительный сбор на протезирование ветеранов.