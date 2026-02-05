Интересно, что зрителей ждут не только выступления 10 финалистов, а и яркая шоупрограмма с участием украинских и зарубежных звезд. Об этом сообщило Общественное Евровидение.

Так, в рамках Национального отбора выступит международный гость. Им станет представитель Молдовы на Евровидении-2026 – Satoshi, который представит конкурсный трек Viva, Moldova!

Как отметили в телеграмм-канале "что ты знаешь о Бобуле?", последний раз иностранцы выступали на Нацотборе в Украине еще в 2020.

Откроет шоу выступление победителей Нацотбора-2025 – группы Ziferblat. Они исполнят свой конкурсный трек Bird of Pray, который прозвучит в рамках парада финалистов.

К тому же зрителей будут ждать интервал-акты с участием украинских знаменитостей. В частности, на сцену выйдет музыкальный продюсер Нацотбора на Детское Евровидение Светлана Тарабарова. Она представит специальный номер вместе с прошлогодними участниками конкурса – Анастасией Димид, Артемом Котенко и Софией Нерсесян. Вместе с ними выступят музыканты из Superhumans Center.

Злата Огневич и группа TVORCHI, которые представляли Украину на Евровидении в 2013 и 2023 годах соответственно, объединятся в совместном мешапе – музыкальном произведении, образованном из частей нескольких композиций. Они исполнят песни One day и Bonfire.

Во время Нацотбора также выступит победительница Евровидения-2016 и музыкальный продюсер нынешнего песенного конкурса Джамала. Она споет трек "1944" в сопровождении Симфонического оркестра Украинского Радио.

Кто из звезд выступит на Нацотборе-2026 / Фото из телеграмм-канала Суспільне. Евровидение

Напомним, что накануне Джамала была в составе жюри Национального отбора на Евровидение-2026 в Молдове, где победил Satoshi. Об этом певица рассказывала на своей странице в инстаграме.

Что известно о Нацотборе на Евровидение-2026?