Соответствующие фото Фединчик опубликовал на своей странице в инстаграме. Как оказалось, он надел военную форму для съемок.
Андрей Фединчик сыграл в военной драме "Живой", премьера которой состоится 24 февраля на телеканале 2+2. За основу ленты взята реальная история спецназовца ГУР Руслана Финчука с позывным "Хохол".
На фотографиях Фединчик позирует вместе с другими актерами драмы, в частности можно увидеть Максима Рягина, известного по сериалу "Любовь и пламя", и Евгения Ламаха, который снялся в "Пограничниках".
Впервые за долгое время надел форму по другой причине,
– написал Фединчик.
Андрей Фединчик на съемках проекта "Живой" / Фото "2+2"
Съемки проекта "Живой" / Фото "2+2"
Главного героя в ленте сыграл Андрей Исаенко – звезда сериала "Женский доктор. Новая жизнь". Сам Руслан Финчук также присоединился к созданию ленты. В комментарии "2+2" продюсер Татьяна Шулика рассказала, что он консультировал команду при написании сценария.
Мы действительно глубоко погрузились в работу разведчиков, которая кажется не очевидной для рядового украинца, но которая решает многое в этой войне. Эти люди – настоящие супергерои. И мы счастливы, что можем этой лентой рассказать больше об их работе, о героизме и его цене, а также вдохновить его примером других,
– отметила Шулика.
В проекте также снялись: Александр Зарубей, Дмитрий Рыбалевский, Элеонора Кравченко, Ренат Сеттаров и другие.
Андрей Фединчик на съемках проекта "Живой" / Фото "2+2"
Почему Андрей Фединчик демобилизовался?
После начала полномасштабного вторжения Андрей Фединчик пополнил ряды Вооруженных Сил Украины.
В декабре 2024 года актер перенес сложную операцию, ведь у него разрушились диски в поясничном отделе позвоночника. Врачи сделали Фединчику фораминотомию – расширили отверстие между позвонками, чтобы снять давление на нервы и спинной мозг. Ему установили титановые импланты с обеих сторон позвоночника.
12 сентября 2025 года мужчина сообщил, что военно-врачебная комиссия признала его непригодным для военной службы.