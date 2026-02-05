Відповідні фото Федінчик опублікував на своїй сторінці в інстаграмі. Як виявилося, він одягнув військову форму для зйомок.
Андрій Федінчик зіграв у воєнній драмі "Живий", прем'єра якої відбудеться 24 лютого на телеканалі 2+2. За основу стрічки взята реальна історія спецназівця ГУР Руслана Фінчука з позивним "Хохол".
На світлинах Федінчик позує разом з іншими акторами драми, зокрема можна побачити Максима Рягіна, відомого за серіалом "Кохання та полум'я", і Євгена Ламаха, який знявся у "Прикордонниках".
Уперше за довгий час одягнув форму з іншої причини,
– написав Федінчик.
Андрій Федінчик на зйомках проєкту "Живий" / Фото "2+2"
Зйомки проєкту "Живий" / Фото "2+2"
Головного героя у стрічці зіграв Андрій Ісаєнко – зірка серіалу "Жіночий лікар. Нове життя". Сам Руслан Фінчук також долучився до створення стрічки. У коментарі "2+2" продюсерка Тетяна Шуліка розповіла, що він консультував команду під час написання сценарію.
Ми справді глибоко занурились в роботу розвідників, яка здається не очевидною для пересічного українця, але яка вирішує багато у цій війні. Ці люди – справжні супергерої. І ми щасливі, що можемо цією стрічкою розказати більше про їхню роботу, про героїзм і його ціну, а також надихнути його прикладом інших,
– зазначила Шуліка.
У проєкті також знялись: Олександр Зарубей, Дмитро Рибалевський, Елеонора Кравченко, Ренат Сєттаров та інші.
Андрій Федінчик на зйомках проєкту "Живий" / Фото "2+2"
Чому Андрій Федінчик демобілізувався?
Після початку повномасштабного вторгнення Андрій Федінчик поповнив лави Збройних Сил України.
У грудні 2024 року актор переніс складну операцію, адже у нього зруйнувалися диски в поперековому відділі хребта. Лікарі зробили Федінчику форамінотомію – розширили отвір між хребцями, щоб зняти тиск на нерви та спинний мозок. Йому встановили титанові імпланти з обох боків хребта.
12 вересня 2025 року чоловік повідомив, що військово-лікарська комісія визнала його непридатним для військової служби.