Каждый финалист стал частью этой большой музыкальной истории и привнес в конкурс что-то особенное: кто-то – драйв, кто-то – глубокие смыслы, а кто-то – зрелищную постановку и яркое шоу. Видео выступлений всех участников финала Евровидения-2026 смотрите далее в материале 24 Канала.

Видео выступлений всех конкурсантов Евровидения-2026

Дания: Серен Торпегор Лунд – Før vi går hjem

Германия: Сара Энгельс – Fire

Израиль: Ноам Беттан – Michelle

Бельгия: Essyla – Dancing on the Ice

Албания: Alis – Nân

Греция: Акилас – Ferto

Украина: LELÉKA – Ridnym

Австралия: Дельта Гудрем – Eclipse

Сербия: Lavina – Kraj mene

Мальта: Эйдан – Bella

Чехия: Даниэль Жижка – Crossroads

Болгария: Dara – Bangaranga

Хорватия: Lelek – Andromeda

Великобритания: Look Mum No Computer – Eins, Zwei, Drei

Франция: Monroe – Regarde!

Молдова: Satoshi – Viva, Moldova

Финляндия: Линда Лампениус и Пете Паркконен – Liekinheitin

Польша: Alicja – Pray

Литва: Lion Ceccah – Sólo quiero más

Швеция: Felicia – My System

Кипр: Antigoni – Jalla

Италия: Саль Да Винчи – Per sempre sì

Норвегия: Jonas Lovv – Ya ya ya ya

Румыния: Alexandra Căpitănescu – Choke Me

Австрия: Cosmó – Tanzschein

О номере LELÉKA, которая представила Украину на конкурсе

В этом году представительницей Украины на Евровидении стала исполнительница LELÉKA. Она выступила с песней Ridnym.

Впервые еврофаны увидели артистку на сцене конкурса во втором полуфинале, где она выступала под 12-м номером.

В гранд-финале LELÉKA вышла на сцену седьмой.

Певица поразила поклонников мощным номером, чувственным вокалом и глубокими смыслами, которыми были наполнены и ее выступление, и сценический образ, и сама подача песни.

Напомним, над сценическим образом артистки работала дизайнер Лилия Литковская. Режиссером постановки стал Илья Дуцик.