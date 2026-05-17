Каждый финалист стал частью этой большой музыкальной истории и привнес в конкурс что-то особенное: кто-то – драйв, кто-то – глубокие смыслы, а кто-то – зрелищную постановку и яркое шоу. Видео выступлений всех участников финала Евровидения-2026 смотрите далее в материале 24 Канала.
Видео выступлений всех конкурсантов Евровидения-2026
Дания: Серен Торпегор Лунд – Før vi går hjem
Германия: Сара Энгельс – Fire
Израиль: Ноам Беттан – Michelle
Бельгия: Essyla – Dancing on the Ice
Албания: Alis – Nân
Греция: Акилас – Ferto
Украина: LELÉKA – Ridnym
Австралия: Дельта Гудрем – Eclipse
Сербия: Lavina – Kraj mene
Мальта: Эйдан – Bella
Чехия: Даниэль Жижка – Crossroads
Болгария: Dara – Bangaranga
Хорватия: Lelek – Andromeda
Великобритания: Look Mum No Computer – Eins, Zwei, Drei
Франция: Monroe – Regarde!
Молдова: Satoshi – Viva, Moldova
Финляндия: Линда Лампениус и Пете Паркконен – Liekinheitin
Польша: Alicja – Pray
Литва: Lion Ceccah – Sólo quiero más
Швеция: Felicia – My System
Кипр: Antigoni – Jalla
Италия: Саль Да Винчи – Per sempre sì
Норвегия: Jonas Lovv – Ya ya ya ya
Румыния: Alexandra Căpitănescu – Choke Me
Австрия: Cosmó – Tanzschein
О номере LELÉKA, которая представила Украину на конкурсе
В этом году представительницей Украины на Евровидении стала исполнительница LELÉKA. Она выступила с песней Ridnym.
Впервые еврофаны увидели артистку на сцене конкурса во втором полуфинале, где она выступала под 12-м номером.
В гранд-финале LELÉKA вышла на сцену седьмой.
Певица поразила поклонников мощным номером, чувственным вокалом и глубокими смыслами, которыми были наполнены и ее выступление, и сценический образ, и сама подача песни.
Напомним, над сценическим образом артистки работала дизайнер Лилия Литковская. Режиссером постановки стал Илья Дуцик.