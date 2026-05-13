Нескольких из них пришлось вывести с арены из-за нарушения порядка. Об этом говорится в официальном заявлении EBU и австрийского вещателя ORF. Совместную позицию опубликовали в The Journal.

Важно Из-за выкриков из зала: выступление Израиля на Евровидении-2026 едва не сорвали

В Европейском вещательном союзе рассказали, что во время первого полуфинала Евровидения-2026 своих фаворитов поддерживали около 10 тысяч зрителей, и каждого артиста встречали с энтузиазмом.

Это было слышно во время трансляции, ведь ORF (австрийский вещатель) транслирует аудиосигнал с микрофонов в зале вживую – как до, так и после выступления. Однако перед номером Израиля произошел инцидент.

Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Один из зрителей, который находился вблизи микрофона, громко выразил свою позицию в начале выступления израильского артиста, а также во время самого номера, и это было слышно в прямом эфире,

– сообщили в заявлении.

Работники службы безопасности вывели этого зрителя из зала, поскольку он продолжал мешать другим наблюдать за выступлением. Также в заявлении говорится, что с арены вывели еще трех зрителей за нарушение порядка.

24 Канал и 66 ОМБр открыли сбор на дроны-перехватчики. Наша команда присоединилась к сбору, поэтому среди своих читателей разыграем тематический подарок, который специально для вас привезем с Евровидения, которое состоится в Вене на этой неделе.



Любой донат – это не только уничтоженные вражеские цели в украинском небе, но и возможность получить память о песенном конкурсе, который знает весь мир! Донатьте на банку и подарите незабываемые эмоции себе или родным!

Каким было выступление Израиля?

Израиль на Евровидении-2026 представлял певец Ноам Беттан. Он выступил в черном кожаном костюме и представил песню Michelle. Это композиция о токсичных отношениях, звучащая на трех языках – французском, английском и иврите.

"Я не позволил освистыванию меня беспокоить, я сосредоточился на израильских флагах", – так певец отреагировал на выкрики в зале.

Напомним, что некоторые страны бойкотируют Евровидение из-за того, что к конкурсу допустили Израиль. Испания, Ирландия, Словения, Исландия и Нидерланды отказались участвовать.