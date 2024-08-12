Сейчас букмекеры прогнозируют победу Финляндии. Эти данные опубликовали на eurovisionworld. В этом году упомянутую страну представляют Lampenius & Parkkonen с песней Liekinheitin. Эти конкурсанты выступили в первом полуфинале. Если у вас не было возможности посмотреть прямой эфир, то 24 Канал уже собрал все сегодняшние выступления в одной подборке.

К теме Результаты голосования первого полуфинала Евровидения-2026: какие страны выбыли из конкурса

Видео выступлений всех участников первого полуфинала

Евровидение-2026 первый полуфинал: Молдова – Satoshi – Viva, Moldova: смотрите видео онлайн

Евровидение-2026 первый полуфинал: Швеция – Felicia – My System: смотрите видео онлайн

Евровидение-2026 первый полуфинал: Хорватия – Lelek – Andromeda: смотрите видео онлайн

Евровидение-2026 первый полуфинал: Греция – Акилас – Ferto: смотрите видео онлайн

Евровидение-2026 первый полуфинал: Португалия – Bandidos do Cante – Rosa: смотрите видео онлайн

Евровидение-2026 первый полуфинал: Грузия – Bzikebi – On Replay: смотрите видео онлайн

Евровидение-2026 первый полуфинал: Финляндия – Линда Лампениус и Пит Паркконен – Liekinheitin: смотрите видео онлайн

Евровидение-2026 первый полуфинал: Черногория – Тамара Живкович – Nova zora: смотрите видео онлайн

Евровидение-2026 первый полуфинал: Эстония – Vanilla Ninja – Too Epic To Be True: смотрите видео онлайн

Евровидение-2026 первый полуфинал: Израиль – Ноам Беттан – Michelle: смотрите видео онлайн

Евровидение-2026 первый полуфинал: Бельгия – Essyla – Dancing on the Ice: смотрите видео онлайн

Евровидение-2026 первый полуфинал: Литва – Lion Ceccah – Sólo quiero más: смотрите видео онлайн

Евровидение-2026 первый полуфинал: Сан-Марино – Senhit – Superstar: смотрите видео онлайн

Евровидение-2026 первый полуфинал: Польша – Alicja – Pray: смотрите видео онлайн

Евровидение-2026 первый полуфинал: Сербия – Lavina – Kraj mene: смотрите видео онлайн

Страны Большой пятерки – Германия и Италия представили свои номера во время первого полуфинала. Напомним, что эти участники имеют право автоматически проходить в большой финал.

Каким будет номер LELÉKA во втором полуфинале?

Выступление начинается с того, что LELÉKA идет по белому подиуму навстречу музыканту Ярославу Джусю, который аккомпанирует ей на бандуре. Для певицы этот инструмент символизирует ощущение дома.

После первого припева сцена погружается в темноту, а все внимание переключается на LELÉKA. Впоследствии происходит особый момент – артистка выполняет кульминационную ноту.

Как рассказали организаторы, представительница Украины одета в белое платье поверх белых брюк, с тонкими полосками ткани, наслоенными и прикрепленными таким образом, чтобы хорошо реагировать на движения певицы.

Напомним, что режиссером-постановщиком номера LELÉKA стал Илья Дуцик.