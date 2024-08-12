Наразі букмекери прогнозують перемогу Фінляндії. Ці дані опублікували на eurovisionworld. Цього року згадану країну представляють Lampenius & Parkkonen з піснею Liekinheitin. Ці конкурсанти виступили у першому півфіналі. Якщо у вас не було змоги подивитись прямий ефір, то 24 Канал уже зібрав усі сьогоднішні виступи в одній добірці.

Відео виступів усіх учасників першого півфіналу

Євробачення-2026 перший півфінал: Молдова – Satoshi – Viva, Moldova: дивіться відео онлайн

Євробачення-2026 перший півфінал: Швеція – Felicia – My System: дивіться відео онлайн

Євробачення-2026 перший півфінал: Хорватія – Lelek – Andromeda: дивіться відео онлайн

Євробачення-2026 перший півфінал: Греція – Акілас – Ferto: дивіться відео онлайн

Євробачення-2026 перший півфінал: Португалія – Bandidos do Cante – Rosa: дивіться відео онлайн

Євробачення-2026 перший півфінал: Грузія – Bzikebi – On Replay: дивіться відео онлайн

Євробачення-2026 перший півфінал: Фінляндія – Лінда Лампеніус і Піт Паркконен – Liekinheitin: дивіться відео онлайн

Євробачення-2026 перший півфінал: Чорногорія – Тамара Живкович – Nova zora: дивіться відео онлайн

Євробачення-2026 перший півфінал: Естонія – Vanilla Ninja – Too Epic To Be True: дивіться відео онлайн

Євробачення-2026 перший півфінал: Ізраїль – Ноам Беттан – Michelle: дивіться відео онлайн

Євробачення-2026 перший півфінал: Бельгія – Essyla – Dancing on the Ice: дивіться відео онлайн

Євробачення-2026 перший півфінал: Литва – Lion Ceccah – Sólo quiero más: дивіться відео онлайн

Євробачення-2026 перший півфінал: Сан-Марино – Senhit – Superstar: дивіться відео онлайн

Євробачення-2026 перший півфінал: Польща – Alicja – Pray: дивіться відео онлайн

Євробачення-2026 перший півфінал: Сербія – Lavina – Kraj mene: дивіться відео онлайн

Країни Великої п'ятірки – Німеччина та Італія представили свої номери під час першого півфіналу. Нагадаємо, що ці учасники мають право автоматично проходити до великого фіналу.

Яким буде номер LELÉKA у другому півфіналі?

Виступ починається з того, що LELÉKA йде білим подіумом назустріч музиканту Ярославу Джусю, який акомпанує їй на бандурі. Для співачки цей інструмент символізує відчуття дому.

Після першого приспіву сцена занурюється у темряву, а вся увага перемикається на LELÉKA. Згодом стається особливий момент – артистка виконує кульмінаційну ноту.

Як розповіли організатори, представниця України одягнена у білу сукню поверх білих штанів, з тонкими смужками тканини, нашарованими й прикріпленими таким чином, щоб добре реагувати на рухи співачки.

Нагадаємо, що режисером-постановником номера LELÉKA став Ілля Дуцик.