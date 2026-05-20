Обладатель поясов WBC, WBA, IBF в супертяжелом весе появился в эффектном образе от DAMIRLI. На своей странице в инстаграме бренд рассказал о символизме костюма и показал фото Усика в нем.
Александр Усик и Рико Верховен / Фото из инстаграма DAMIRLI
Дополняет образ пояс с символом "ИС ХС НИКА", который означает победу света и тьмы.
Это тонкий акцент на духовной устойчивости и способности сохранять спокойствие даже перед самым большим вызовом. DAMIRLI создали для Усика не просто образ для выхода. Это визуальный манифест о человеке, который несет с собой страну, культуру и силу духа – без лишней громкости, но с максимальным содержанием,
– подытожили в DAMIRLI.
Кстати, на своей странице в инстаграме Александр Усик опубликовал видео с дуэли взглядов.
Где смотреть бой?
Транслировать поединок на мировую аудиторию будет компания DAZN. Для просмотра нужно будет заплатить отдельно за событие, стоимость составляет 913 гривен.
Официальным транслятором боя в Украине станет ОТТ-платформе Киевстар ТВ. Его могут посмотреть подписчики тарифа Премиум, который стоит 200 гривен.
Ожидается, что Александр Усик и Рико Верховен выйдут на ринг около 23:00 по киевскому времени.