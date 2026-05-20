Володар поясів WBC, WBA, IBF у надважкій вазі з'явився в ефектному образі від DAMIRLI. На своїй сторінці в інстаграмі бренд розповів про символізм костюма та показав фото Усика у ньому.
Олександр Усик і Ріко Верховен / Фото з інстаграму DAMIRLI
Доповнює образ пояс із символом "ІС ХС НІКА", який означає перемогу світла та темрявою.
Це тонкий акцент на духовній стійкості та здатності зберігати спокій навіть перед найбільшим викликом. DAMIRLI створили для Усика не просто образ для виходу. Це візуальний маніфест про людину, яка несе із собою країну, культуру та силу духу – без зайвої гучності, але з максимальним змістом,
– підсумували в DAMIRLI.
До речі, на своїй сторінці в інстаграмі Олександр Усик опублікував відео з дуелі поглядів.
Де дивитися бій?
Транслюватиме поєдинок на світові аудиторію компанія DAZN. Для перегляду потрібно буде заплатити окремо за подію, вартість становить 913 гривень.
Офіційним транслятором бою в Україні стане ОТТ-платформі Київстар ТБ. Його можуть подивитися підписники тарифу Преміум, який коштує 200 гривень.
Очікується, що Олександр Усик та Ріко Верховен вийдуть на ринг близько 23:00 за київським часом.