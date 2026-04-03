Девушка утверждает, что ее бывший вынашивал идею стать лидером сразу двух государств – Украины и России – считая себя человеком, который способен помирить эти две страны. Об этом Василенко рассказала в подкасте, который вышел на ютуб-канале Василия Тимошенко.

Лиза Василенко озвучила тайный план Моргенштерна. Его он рассказал девушке в Израиле в 2024 году.

Мы были на балконе, и он говорит, что пойдет войной на Путина. Началось все с того, что он будто бог, мессия. Это может звучать смешно, но в моменте ты видишь безумные глаза человека, который употребляет так много наркотиков и алкоголя за секунду... Он говорил, что будет новым президентом и Украины, и России. Он вообще будет первым человеком, который примирит две страны между собой,

– вспомнила блогерша.

Она добавила, что эти идеи не были просто словами – Алишер даже готовил речи и обсуждал возможные встречи с политиками, в частности в Израиль.

Также она рассказала, что, по словам самого рэпера, его якобы приглашали в администрацию президента. Впрочем, как выяснилось позже, речь шла не о высокой должности, а об участии в информационной войне. Несмотря на это, такие сигналы только усиливали его амбиции. По словам актрисы, рэпер также был очень настороженным – мог думать, что за ним следят, или даже подозревать ее в том, что она собирает о нем информацию.

Василенко подчеркнула, что у рэпера были серьезные проблемы с ментальным здоровьем, в частности биполярное аффективное расстройство и шизотипическое расстройство. По ее словам, она знает об этом, потому что они вместе были у психиатра.

Что известно об отношениях Лизы Василенко и Моргенштерна?

История их отношений началась в начале 2023 года – они познакомились в соцсетях. Именно рэпер первым написал Лизе и пригласил ее приехать к нему в Израиль, чтобы провести время вместе. Она согласилась, и сначала все развивалось очень романтично. По словам актрисы, первые полгода отношений были почти идеальными – легкими, эмоциональными и похожими на сюжет фильма.

Лиза Василенко и Моргенштерн / Фото из инстаграма рэпера