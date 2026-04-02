В материале 24 Канала читайте, кто такая Даша Евтух. Также узнавайте, какой скандал разгорелся вокруг разрушенного дома блогерши.

Кто такая Даша Евтух?

Даша Евтух из села Богодаровка Полтавской области и имеет двух сестер, она – самая младшая. Девушка мечтала стать актрисой, однако пошла учиться на технолога, она закончила аграрную академию.

Я была в студенческом совете, работала официанткой в кафешках. Сейчас у меня нет времени на хобби. Подписчики и блог занимают много времени. Единственное, что утром я бегаю. Раньше любила рисовать, делала из железа различные изделия,

– делилась Даша в интервью изданию "Зміст".

Даша Евтух в детстве / Фото из инстаграма блогерши

Даша начала снимать видео во время карантина, когда училась на последнем курсе, однако не ожидала, что они станут настолько вирусными в сети.

Я снимала, чтобы побороть свои внутренние страхи и набраться большей уверенности, чтобы научиться говорить на камеру. Потому что я хотела раньше сниматься в фильмах, а не быть блогером,

– делилась девушка в интервью Алине Доротюк.

Евтух стала популярной благодаря видео в тиктоке "распаковка" и "веду лошадь". Дашу даже заметила Леся Никитюк – подписалась на блогершу и выставила о ней сториз в инстаграме.

Видео "Веду лошадь": смотрите видео онлайн

Сейчас Евтух продолжает заниматься блогерством. Девушка имеет две страницы в инстаграме: одна насчитывает более 200 тысяч подписчиков, а другая – более 400 тысяч, а также снимает видео в тикток.

В 2021 году Даша приняла участие в 11 сезоне кулинарного талант-шоу "МастерШеф", но не смогла одержать победу, она вылетела в 13 выпуске. Спустя год участником проекта стал ее нынешний муж Александр Глазов.

Даша Евтух на "МастерШеф" / Фото с сайта СТБ

Кстати, в интервью Славе Демину блогерша рассказывала, что мечтает открыть собственный ресторан украинской кухни. Девушка признавалась, что любит домашние блюда, "приготовленные с любовью и теплом".

Личная жизнь

Даша Евтух состоит в браке с бывшим депутатом Полтавского городского и районного советов Александром Глазовым. Они познакомились еще в студенческие годы. Сначала парень и девушка дружили, поддерживали связь и после завершения обучения, а впоследствии между ними завязались романтические отношения.

23 августа 2023 года Даша и Александр сыграли свадьбу в Полтаве, на тот момент они встречались около полугода. Блогерша признавалась, что не ожидала, что любимый так быстро сделает предложение.

Свадьба Даши Евтух и Александра Глазова / Фото из инстаграма блогерши

В мае 2024 года Евтух сообщила, что впервые стала мамой. У супругов родилась дочь, которую они назвали Фемидой – это имя древнегреческой богини правосудия.

Даша Евтух с мужем и дочкой / Фото из инстаграма Александра Глазова

Что известно о скандале вокруг разрушенного дома?

После атаки Даша и Александр открыли сбор на помощь, из-за чего столкнулись с критикой. Также стало известно, что на самом деле они сдавали дом в аренду. Там проживала семья нейропсихолога и логопеда Юлии Гордиенко.

Впоследствии муж Евтух записал видео с Юлией и призвал присоединиться к сбору для ее семьи. Гордиенко и ее родные потеряли машину в результате удара, а их вещи остались под завалами.

Глазов рассказал, что этот дом – единственная недвижимость его семьи. По словам мужчины, на момент "прилета" там находился только старший сын Юлии, который получил ранения, но получил помощь на месте.

Отметим, в прошлом году в программе "По домам" Евтух рассказывала, что вместе с мужем и дочерью проживает в доме под Киевом. Семья арендовала жилье примерно за 1000 долларов.