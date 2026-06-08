Це перший гастрольний тур володарки премії Греммі після Sweetener World Tour 2019 року. Про це повідомляє Vogue.

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Останні два роки Аріана Гранде була зосереджена на своїй кінокар'єрі. Зокрема, зіграла одну з головних ролей у фільмі "Wicked: Чародійка", який отримав два Оскари у 2025 році за "Найкращий дизайн костюмів" і "Найкращу роботу художника-постановника". Днями артистка повернулась за сцену.

Перше шоу з туру складалося з п'яти актів. У співпраці зі своїм стилістом Ло Роучем Гранде створила шість ефектних образів. Артистка представила дизайни від Wiederhoeft, Alexander McQueen, Vivienne Westwood, Ludovic de Saint Sernin, Givenchy і Sarah Burton.

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Аріана розпочала концерт з хітом yes, and?. Вона одягла чорну мереживну мінісукню від Ludovic de Saint Sernin, а доповнила свій образ маскою жінки-кішки та чоботами від Christian Louboutin.

Аріана Гранде / Фото з інстаграму співачки

Далі співачка переодяглась у рожеву сукню від Alexander McQueen з бахромою. Це сучасна інтерпретація класичної сукні Shipwreck від McQueen із весняної колекції 2003 року.

Згодом Гранде з'явилась на сцені в білій сукні Wiederhoeft з мережева і взула балетні туфлі на шнурівці.

Аріана Гранде / Фото з інстаграму співачки

Аріана Гранде / Фото з інстаграму співачки

Бренд Vivienne Westwood створив для Аріани фіолетово-чорну сукню з відкритими плечима та принтом. Ло Роуч розповів, що її пошили спеціально для виконання пісні Dangerous Woman.

Аріана Гранде / Фото з інстаграму співачки

В останній частині шоу співачка представила два образи від Givenchy. Це чорна кутюрна сукня зі срібною вишивкою та ніжна біла мереживна максісукня, яку вона одягла, коли співала supernatural.

Аріана Гранде / Фото з інстаграму співачки

Аріана Гранде / Фото з інстаграму співачки

До речі, у Threads порівняли один із номерів Аріани Гранде з постановкою Jerry Heil з її першого концерту в київському Палаці спорту, який відбувся 4 квітня 2026 року.

Я в шоці, дівчата,

– прокоментувала українська співачка.

Що треба знати про альбом Eternal Sunshine?

Eternal Sunshine – це сьомий студійний альбом Аріани Гранде, який вона випустила 8 березня 2024 року. Назва натхненна фільмом 2004 року "Вічне сяйво чистого розуму" з Джимом Керрі в головній ролі.

Співачка повернулась до співпраці зі шведським продюсером, автором пісень та володарем премії Греммі Максом Мартіном, який допомагав створювати п'ять із семи альбомів Гранде.

Головна пісня альбому – yes, and?, яка вийшла 12 січня 2024 року. Загалом Eternal Sunshine складається з 13 треків.