Шарон ден Адель записала послання до українців. Зворушливим відео поділилась киянка Ксенія на своїй сторінці в тредсі. Вона відвідала концерт гурту у Нюрнберзі.
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За лаштунками сцени солістка Within Temptation, тримаючи в руках український прапор, висловилась про війну та підтримала українських фанів.
Я знаю, що в Україні зараз дуже важко. Багато обстрілів. Особливо в Києві. І я вважаю, що ви перемагаєте. Доведімо це до кінця. Тримайтеся,
– поділилась співачка.
Шарон ден Адель звернулась до українців: відео
На знак подяки українці подарували Шарон ден Адель хустинку в синьо-жовтих кольорах. Для співачки це був приємний сюрприз.
Нагадаємо, днями гурт Within Temptation виступив на фестивалі Rock am Ring у Німеччині. Під час концерту солістці передали Дивіться також Прапор замайорів на концерті: лідерка Within Temptation підтримала Україну – і вона взяла й розгорнула його.
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