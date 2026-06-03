Він побував у Києві й Бучі, де відвідав кілька важливих культурних і мистецьких місць. Про це повідомили на сторінці Французького інституту в Україні у фейсбуці.

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Одіар прибув до України у складі французької культурної делегації. Під час візиту учасники зустрілися з міністеркою культури Тетяною Бережною, відвідали Національний театр імені Івана Франка, а також побували в місцях, які постраждали від російських атак – зокрема в Бучі й на Лук'янівці в Києві. Також вони на власні очі побачили музей Чорнобиля, який був знищений під час ракетного удару 23 травня 2026 року.

Ще Жак Одіар завітав до Довженко-Центру. Там він поспілкувався з українськими кінематографістами, з якими обговорив стан і майбутнє української кіноспадщини, а також виклики, які стоять перед архівною справою. Говорили й про українське поетичне кіно та зазирнули в Студійні фонди Музею, де режисера захопили кінокамери.

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На згадку подарували пану Одіару символічний патч від наших колег-військових з інтертитром "Завтра весна" з "Тіней забутих предків",

– зазначили в команді Довженко-Центру.

Жак Одіар завітав до Довженко-Центру в Києві / Фото з фейсбуку

Відомо, що крім Жака Одіара, до складу делегації увійшли також письменниця Майліс де Керангаль, журналістка Le Monde Аріан Шемен, представники французьких культурних центрів La Gaîté Lyrique, Le Lieu Unique, Halle Tropisme, Mains d’Œuvres, а також фахівці з музейної та видавничої сфери.

Для довідки! Жак Одіар є рекордсменом національної кінопремії Франції "Сезар", яку отримував 13 разів. Також його п'ять разів номінували на Оскар, зокрема за фільми "Пророк" (2009) та "Емілія Перес" (2024). Один зі своїх Оскарів він отримав як співавтор пісні El Mal до фільму "Емілія Перес".

Хто ще зі світових зірок нещодавно приїжджав до України?

Шон Пенн неодноразово приїжджав до України. Зокрема, він був у Києві в березні цього року. В столиці актор зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Також під час того візиту Шон Пенн відвідав Донецьку область, де спілкувався з українськими військовими.

У травні ілюзіоніст Девід Блейн побував у Львові, Києві й Харкові.