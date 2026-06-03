Он побывал в Киеве и Буче, где посетил несколько важных культурных и художественных мест. Об этом сообщили на странице Французского института в Украине в фейсбуке.

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Одиар прибыл в Украину в составе французской культурной делегации. Во время визита участники встретились с министром культуры Татьяной Бережной, посетили Национальный театр имени Ивана Франко, а также побывали в местах, пострадавших от российских атак – в частности в Буче и на Лукьяновке в Киеве. Также они собственными глазами увидели музей Чернобыля, который был уничтожен во время ракетного удара 23 мая 2026 года.

Еще Жак Одиар посетил Довженко-Центр. Там он пообщался с украинскими кинематографистами, обсудил состояние и будущее украинского кинонаследия, а также вызовы, которые стоят перед архивным делом. Говорили и об украинском поэтическом кино и заглянули в Студийные фонды Музея, где режиссера захватили кинокамеры.

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На память подарили господину Одиара символический патч от наших коллег-военных с интертитром "Завтра весна" из "Теней забытых предков",

– отметили в команде Довженко-Центра.

Жак Одиар посетил Довженко-Центр в Киеве / Фото с фейсбука

Известно, что кроме Жака Одиара, в состав делегации вошли также писательница Майлис де Керангаль, журналистка Le Monde Ариан Шемен, представители французских культурных центров La Gaîté Lyrique, Le Lieu Unique, Halle Tropisme, Mains d'Œuvres, а также специалисты из музейной и издательской сферы.

Для справки! Жак Одиар является рекордсменом национальной кинопремии Франции "Сезар", которую получал 13 раз. Также его пять раз номинировали на Оскар, в частности за фильмы "Пророк" (2009) и "Эмилия Перес" (2024). Один из своих Оскаров он получил как соавтор песни El Mal к фильму "Эмилия Перес".

Кто еще из мировых звезд недавно приезжал в Украину?

Шон Пенн неоднократно приезжал в Украину. В частности, он был в Киеве в марте этого года. В столице актер встретился с президентом Владимиром Зеленским. Также во время того визита Шон Пенн посетил Донецкую область, где общался с украинскими военными.

В мае иллюзионист Дэвид Блейн побывал во Львове, Киеве и Харькове.