24 Канал собрал в подборке новые релизы от YAROMIYA, GROSU, Jerry Heil, Оли Поляковой и других исполнителей. Возможно, какой-то из этих треков вам захочется добавить себе в плейлист.

К слову К Месяцу гордости: Мадонна сыграла концерт на Таймс-сквер в Нью-Йорке

YAROMIYA

Певица представила новую искреннюю и эмоциональную песню о чувствах, продолжающих жить в сердце даже после больших перемен. Композиция не базируется на какой-то конкретной истории из жизни артистки. Она вдохновлялась человеческими эмоциями и переживаниями, что можно встретить ежедневно.

Это также воспоминание о теплых и нежных моментах, о днях, когда все казалось особенным, а цветы – самыми нежными в мире. Даже если в отношениях уже нет того света, воспоминания все равно остаются с нами, лечат и наполняют сердце,

– делится YAROMIYA.

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YAROMIYA – "Цветы": смотрите видео онлайн

iSKra

Певица и автор песен представила ностальгическую песню. Она вдохновилась стихотворением Леси Украинки, что ассоциируется ей с беззаботностью и детством. Поэтому iSKra выбрала летнее настроение и простую мелодическую форму. А текст рассказывает о времени, когда взрослых проблем не существовало.

"В такое сложное время людям нравится вспоминать что-то хорошее. Мне хотелось передать в песне те щемящие мгновения из наших детских лет, когда не было телефонов", – поделилась певица.

iSKra – "Вишеньки-черешеньки": смотрите видео онлайн

GROSU

Артистка выпустила новый авторский сингл, что может стать саундтреком теплых вечеров этого лета. В основе песни – ощущение, когда между двумя людьми неожиданно появляется расстояние. Но чувства все-таки сильнее. В треке танцевальное звучание соединилось с искренней лирикой.

Иногда мы живем так, будто впереди еще очень много времени. Откладываем слова, встречи, объятия на потом. Но именно моменты рядом с близким человеком и является нашим настоящим раем. Именно об этом моя новая песня,

– рассказывает GROSU.

GROSU – "Мой рай": смотрите видео онлайн

TheNogi

Оля Полякова представила клип на сингл "Не на часі". Это первый визуальный материал ее провокационного альтер эго под псевдонимом Изольда Рот.

Отметим, проект TheNogi создает музыку в жанре, который Полякова называет "стервопоп". Певица определяет его как смелый, взрослый и провокационный. Но тот, что откликнется современной украинской женщине.

TheNogi – "Не на часі": смотрите видео онлайн

Jerry Heil

Певица выпустила новый танцевальный трек, который слушатели ждали уже 2 месяца после его премьеры. Он продолжает эстетику хита "Додай гучності" и имеет подобное мистическое ретро-настроение. Также вышло видео, его режиссер – Алан Бадоев.

Мне всегда хотелось создавать что-то более ритмичное, но я не решалась, потому что волновалась, подходит ли это мне. С каждой новой работой я позволяю себе в музыке все больше свободы,

– поделилась Jerry Heil.

Jerry Heil – Dark Disco: смотрите видео онлайн

МУАЯД

Певец представил новую эмоциональную историю о зависимости от чувств. Она продолжает музыкальное направление артиста – это микс культур, эмоций и современного звучания.

В видеоработе рядом с МУАЯДОМ появляются музыканты, а символики образу добавляет звезда с микрофоном на шее - это награда артиста за победу в шоу "Поют все!".

МУАЯД – "Твой яд": смотрите видео онлайн

MUSHKA

Юная певица презентовала свою дебютную композицию. Это светлая песня о дружбе, приключениях семейное тепло и радость от простых вещей. Трек вызывает ностальгические воспоминания и напоминает о ценности моментов.

"Композиция действительно очень теплая и проникновенная. Я искренне верю, что она понравится моим сверстникам. Несмотря на сложное время, в который наше поколение живет, наши родители делают все, чтобы мы дальше радовались жизни. Пусть эта песня отзовется в сердцах всех", - отметила MUSHKA.

MUSHKA – "Детство": смотрите видео онлайн

Отметим, 5 июня во Львове стартовал фестиваль "Поколение". Он будет проходить до воскресенья, 7 июня, на территории !FESTrepublic