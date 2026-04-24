За даними ЦВК, його місце у парламенті може зайняти політолог Микола Давидюк. Про це пише "Українська Правда".

Що відомо про складання мандату Цабаля?

Народний депутат України від фракції Партія Голос Володимир Цабаль подав заяву про складання депутатського мандата. Відповідну інформацію 24 квітня 2026 року повідомили джерела у керівництві Верховна Рада України, а пізніше це підтвердив й сам Цабаль.

Він був обраний до парламенту у 2019 році за партійним списком "Голосу" під номером 12 як член партії. Його можливий вихід із парламенту відкриває шлях наступному кандидату зі списку політичної сили.

Народний депутат Олексій Гончаренко також зазначив, що наступним у списку "Голосу" може стати політолог Микола Давидюк. Остаточне рішення щодо входження нового депутата до складу парламенту має бути ухвалене після завершення процедур.

Раніше у фракції вже відбувалися кадрові зміни: у грудні 2024 року народні депутати Таміла Ташева та Богдан Лукашук склали присягу у парламенті, замінивши вибулих представників. Наразі фракція "Голос" у парламенті налічує 19 народних депутатів.

Журналісти 24 Каналу звернулися за коментарем до представників партії "Голос" та наразі очікують на їхню відповідь.

Що відомо про діяльність Цабаля?

Володимир Цабаль – український економіст та управлінець, народний депутат України. До обрання до парламенту працював у міжнародній консалтинговій компанії McKinsey & Company, де пройшов шлях від аналітика та керівника проєктів до партнера українського офісу.

Має досвід роботи як у державному, так і в приватному секторі. У межах професійної діяльності брав участь у розробці та впровадженні реформ у різних сферах державного управління. Також реалізовував проєкти в міжнародних компаніях у більш ніж 10 країнах, зокрема у сферах підвищення ефективності виробництва, виходу на нові ринки та оптимізації бізнес-процесів. Основні галузеві напрями – банківський сектор, телекомунікації та металургія.

Вищу освіту здобув у Національному університеті Києво-Могилянська академія, де отримав ступінь бакалавра з економічної теорії. Також навчався в міжнародній бізнес-школі INSEAD (Сінгапур, Франція), де здобув ступінь магістра ділового адміністрування (MBA).

