Об этом говорится в сообщении партии. Там также рассказали о постановлении Окружного административного суда города Киева.

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В "Голосе" заявили о рейдерском захвате фракции

Партия "Голос" заявляет о рейдерском захвате фракции в Верховной Раде при прямом вмешательстве Офиса Президента. Представители самопровозглашенной группы "Справедливость", которые были исключены или сами вышли из рядов партии "Голос", в тандеме с Офисом Президента поставили цель уничтожить партию и на основе фракции "Голос" строить новый "патриотический" политический проект,

– говорится в сообщении.

В "Голосе" объяснили, что депутаты "Справедливости" обратились в Окружной административный суд Киева с иском, чтобы аннулировать положение о фракции политической партии "Голос".

В "Голосе" убеждены: "Через два часа получили постановление об обеспечении иска, которое противоправно приостановило действие Положения о фракции".

В "Голосе" заявили, что заседание Рады превратилось в "чистый фарс"

Сегодня (говорится о 17 декабря – 24 канал) внеочередное заседание Верховной Рады превратилось в чистый фарс, когда первый заместитель главы Верховной Рады намеренно тянул время для того, чтобы обеспечить объявление преступного постановления Окружного административного суда Киева и фиктивного решения о смене руководства фракции в зале парламента, которое ему никак не могли принести,

– заявили в "Голосе".

В партии не признают какую-либо смену руководства своей фракции в парламенте. Там также заявили: "Будут использовать все юридические и политические механизмы для защиты. Мы подаем иски и инициируем уголовные дела".

Что этому предшествовало

17 декабря нардеп Ярослав Железняк ворвался на брифинг Руслана Стефанчука. Он заявил, что его замена на посту главы фракции "Голос" – преступление. К слову, перед тем главой фракции избрали Александру Устинову.

Он сказал, что соответствующий иск в ОАСК относительно кадровых изменений подали несколько часов назад, и суд сразу принял решение. Мол, из-за этого внеочередное заседание затянули.

Перед этим, полгода назад, "Голос" покинул Сергей Притула. Летом 2021 года там произошел раскол. Члены партии требовали увольнения руководства политсилы и фракции, а 10 нардепов заявили о создании отдельного объединения "Справедливость".

В него вошли Соломия Бобровская, Галина Васильченко, Юлия Клименко, Роман Лозинский, Наталья Пипа, Ольга Стефанишина и Александра Устинова, Владимир Цабаль, Андрей Шараськин, Ярослав Юрчишин и Ярослав Рущишин.

Раскольный съезд "Голоса" – смотрите видео