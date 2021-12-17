Железняк взял слово на пресс-конференции Стефанчука. Он заявил, что на внеочередном заседании парламента совершили уголовное преступление. Политик имел в виду замену его в качестве главы фракции.

К теме Заменила Железняка: Устинова стала главой фракции "Голос" в Раде

Возмущение Железняка

По словам нардепа, соответствующий иск в ОАСК по поводу кадровых изменений подали несколько часов назад. Суд якобы сразу принял решение. Мол, из-за этого внеочередное заседание затянули.

В своем телеграмм-канале Железняк отметил, что такое решение якобы месть, потому что партия "Голос" не поддержала некоторые инициативы.

Будем давать бой,

– уверяет нардеп.



Решения ОАСК / телеграм-канал Алексея Гончаренко​

Что этому предшествовало

Александра Устинова 17 декабря заменила Ярослава Железняка в должности главы парламентской фракции "Голос".

Перед тем несколько месяцев назад в "Голосе" произошел раскол. Большинство членов партии потребовали увольнения руководства политсилы и фракции, а 10 нардепов заявили о создании отдельного объединения. Тогда они организовались в "Справедливость". Туда вошли Соломия Бобровская, Галина Васильченко, Юлия Клименко, Роман Лозинский, Наталья Пипа, Ольга Стефанишина, Александра Устинова, Владимир Цабаль, Андрей Шараскин, Ярослав Юрчишин и Ярослав Рущишин.

Новость дополняется...