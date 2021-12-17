Железняк взяв слово на пресконференції Стефанчука. Він заявив, що на позачерговому засіданні парламенту скоїли кримінальний злочин. Політик мав на увазі заміну його як голови фракції.

До теми Замінила Железняка: Устінова стала главою фракції "Голос" у Раді

Обурення Железняка

За словами нардепа, відповідний позов в ОАСК щодо кадрових змін подали кілька годин тому. Суд нібито одразу прийняв рішення. Мовляв, через це позачергове засідання затягнули.

У своєму телеграм-каналі Железняк зазначив, що таке рішення нібито помста, бо партія "Голос" не підтримала деякі ініціативи.

Будемо давати бій,

– запевняє нардеп.



Рішення ОАСК / телеграм-канал Олексія Гончаренка

Що цьому передувало

Олександра Устінова 17 грудня замінила Ярослава Железняка на посаді голови парламентської фракції "Голос".

Перед тим кілька місяців тому в "Голосі" стався розкол. Більшість членів партії вимагали звільнення керівництва політсили та фракції, а 10 нардепів заявили про створення окремого об'єднання. Тоді вони організувались у "Справедливість". Туди увійшли Соломія Бобровська, Галина Васильченко, Юлія Клименко, Роман Лозинський, Наталя Піпа, Ольга Стефанишина, Олександра Устінова, Володимир Цабаль, Андрій Шараськін, Ярослав Юрчишин та Ярослав Рущишин.

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