Про це мовиться у повідомленні партії. Там також розповіли про ухвалу Окружного адміністративного суду міста Києва.
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У "Голосі" заявили про рейдерське захоплення фракції
Партія "Голос" заявляє про рейдерське захоплення фракції у Верховної Ради за прямого втручання Офісу Президента. Представники самопроголошеної групи "Справедливість", які були виключені або самі вийшли з лав партії "Голос", у тандемі з Офісом Президента поставили ціль знищити партію і на основі фракції "Голос" будувати новий "патріотичний" політичний проєкт,
– мовиться у повідомленні.
У "Голосі" пояснили, що депутати "Справедливості" звернулися в Окружний адміністративний суд Києва з позовом, щоб анулювати положення про фракцію політичної партії "Голос".
У "Голосі" переконані: "Через дві години отримали ухвалу про забезпечення позову, що протиправно призупинило чинність положення про фракцію".
У "Голосі" заявили, що засідання Ради перетворилось у "чистий фарс"
Сьогодні (мовиться про 17 грудня – 24 канал) позачергове засідання Верховної Ради перетворилось у чистий фарс, коли перший заступник голови Верховної Ради навмисно тягнув час для того, щоб забезпечити оголошення злочинної ухвали Окружного адміністративного суду Києва і фіктивного рішення про зміну керівництва фракції в залі парламенту, яку йому ніяк не могли принести,
– заявили у "Голосі".
У партії не визнають будь-яких змін керівництва своєї фракції в парламенті. Там також заявили: "Будуть використовувати всі юридичні і політичні механізми для захисту. Ми подаємо позови та ініціюємо кримінальні справи".
Що цьому передувало
- 17 грудня нардеп Ярослав Железняк увірвався на брифінг Руслана Стефанчука. Він заявив, що його заміна на посаді глави фракції "Голос" – злочин. До слова, перед тим очільницею фракції обрали Олександру Устінову.
- Він сказав, що відповідний позов в ОАСК щодо кадрових змін подали кілька годин тому та суд одразу ухвалив рішення. Мовляв, через це позачергове засідання затягнули.
- Перед цим, пів року тому, "Голос" покинув Сергій Притула. Влітку 2021 року там стався розкол. Члени партії вимагали звільнення керівництва політсили та фракції, а 10 нардепів заявили про створення окремого об'єднання "Справедливість".
- До нього ввійшли Соломія Бобровська, Галина Васильченко, Юлія Клименко, Роман Лозинський, Наталя Піпа, Ольга Стефанишина, Олександра Устінова, Володимир Цабаль, Андрій Шараськін, Ярослав Юрчишин та Ярослав Рущишин.
Розкольний з'їзд "Голосу" – дивіться відео