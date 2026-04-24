По данным ЦИК, его место в парламенте может занять политолог Николай Давидюк. Об этом пишет "Украинская Правда".

Смотрите также В Верховной Раде появится новый нардеп: ЦИК зарегистрировала Елену Киевец

Что известно о сложении мандата Цабаля?

Народный депутат Украины от фракции Партия Голос Владимир Цабаль подал заявление о сложении депутатского мандата. Соответствующую информацию 24 апреля 2026 года сообщили источники в руководстве Верховная Рада Украины, а позже это подтвердил и сам Цабаль.

Он был избран в парламент в 2019 году по партийному списку "Голоса" под номером 12 как член партии. Его возможный выход из парламента открывает путь следующему кандидату из списка политической силы.

Народный депутат Алексей Гончаренко также отметил, что следующим в списке "Голоса" может стать политолог Николай Давидюк. Окончательное решение о вхождении нового депутата в состав парламента должно быть принято после завершения процедур.

Ранее во фракции уже происходили кадровые изменения: в декабре 2024 года народные депутаты Тамила Ташева и Богдан Лукашук приняли присягу в парламенте, заменив выбывших представителей. Сейчас фракция "Голос" в парламенте насчитывает 19 народных депутатов.

Журналисты 24 Канала обратились за комментарием к представителям партии "Голос" и сейчас ожидают их ответ.

Что известно о деятельности Цабаля?

Владимир Цабаль – украинский экономист и управленец, народный депутат Украины. До избрания в парламент работал в международной консалтинговой компании McKinsey & Company, где прошел путь от аналитика и руководителя проектов до партнера украинского офиса.

Имеет опыт работы как в государственном, так и в частном секторе. В рамках профессиональной деятельности участвовал в разработке и внедрении реформ в различных сферах государственного управления. Также реализовывал проекты в международных компаниях в более чем 10 странах, в частности в сферах повышения эффективности производства, выхода на новые рынки и оптимизации бизнес-процессов. Основные отраслевые направления – банковский сектор, телекоммуникации и металлургия.

Высшее образование получил в Национальном университете Киево-Могилянская академия, где получил степень бакалавра по экономической теории. Также учился в международной бизнес-школе INSEAD (Сингапур, Франция), где получил степень магистра делового администрирования (MBA).

