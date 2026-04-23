Об этом сообщила Центральная избирательная комиссия.
Зарегистрировала ли ЦИК Киевец?
Известно, что Киевец стала следующим по очередности кандидатом в народные депутаты вместо Дарьи Володиной, которая досрочно сложила свои полномочия.
Во время сегодняшнего заседания Комиссия рассмотрела заявление и необходимые документы Елены Киевец и в соответствии с законодательством зарегистрировала ее народным депутатом Украины, избранной на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в общегосударственном многомандатном избирательном округе от политической партии "Слуга народа",
Таким образом Киевец была включена в избирательный список этой партии под 161 номером.
В учреждении отметили, что депутатские полномочия она приобретет с момента принесения присяги в Верховной Раде Украины.
Что известно о новом нардепе?
Елена Киевец родилась в 1977 году и сейчас проживает в столице.
По образованию – Елена завершила обучение в КНЭУ имени Вадима Гетьмана и является профессором кафедры международного и европейского права. Судимости отсутствуют.