Экснардепка Володина, которая сложила мандат, была избрана еще в июле 2019 года. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии.
Что известно о новой нардепке Киевец?
Киевец Елена родилась 1 ноября 1977 года и живет в Киеве. В течение последних 5 лет – проживает на территории Украины и имеет высшее образование.
Она заканчивала КНЭУ имени Вадима Гетьмана (профессор кафедры международного и европейского права) и не имеет судимостей.
ЦИК рассмотрела представленные документы и признала Елену Киевец, которая является следующей по очередности в списке партии "Слуга народа" под №161, избранной народным депутатом Украины.
Для официальной регистрации необходимо подать некоторые документы в комиссию не позднее чем через 20 дней со дня обнародования решения. После этого ЦИК в течение пяти дней должна принять окончательное заключение.
