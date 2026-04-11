Руководство ОП проводило встречи с нардепами и договорилось о дальнейшем взаимодействии. Об этом сообщили в Укринформ.

Что Буданов рассказал о работе Рады?

По слова главы ОП, как такового "кризиса" в Верховной Раде никогда не было, но небольшие проблемы все равно оставались.

Я две недели назад говорил, что нет кризиса, есть проблема. Так, можно по-разному смотреть, что там немножко не добрали, хотелось бы большего, скажем, нашим международным партнерам, но есть национальный интерес,

– отметил Буданов.

Он отметил, что урегулирование ситуации в парламенте и встречи с народными депутатами помогут Украине получить необходимое финансирование.

Это даст нам сейчас возможность получить необходимые, давайте откровенно говорить, средства для функционирования нашего государства. Для того, чтобы не было сокращения бюджетных программ,

– подчеркнул Буданов.

Буданов не рассказал, как именно удалось достичь договоренностей, отметив, что часть "таких процессов" должна оставаться за кулисами.

Также он добавил, что за свою жизнь имел дело с большим количеством людей и считает народных депутатов "ангелами" по сравнению с теми, с кем ему приходилось вести переговоры раньше.

