Керівництво ОП проводило зустрічі з нардепами та домовилося про подальшу взаємодію. Про це повідомили в Укрінформ.
Що Буданов розповів про роботу Ради?
За слова очільника ОП, як такої "кризи" у Верховній Раді ніколи не було, але невеликі проблеми все одно залишалися.
Я два тижні тому казав, що нема кризи, є проблема. Так, можна по-різному дивитися, що там трошки не добрали, хотілося б більшого, скажімо, нашим міжнародним партнерам, але ж є національний інтерес,
– зазначив Буданов.
Він наголосив, що врегулювання ситуації в парламенті та зустрічі з народними депутатами допоможуть Україні отримати необхідне фінансування.
Це дасть нам зараз змогу отримати необхідні, давайте відверто казати, кошти для функціонування нашої держави. Для того, щоб не було скорочення бюджетних програм,
– наголосив Буданов.
Буданов не розповів, як саме вдалося досягти домовленостей, зазначивши, що частина "таких процесів" має залишатися за лаштунками.
Також він додав, що за своє життя мав справу з великою кількістю людей і вважає народних депутатів "янголами" у порівнянні з тими, з ким йому доводилося вести переговори раніше.
