Про це заявила прокурорка на засіданні ВАКС з обрання запобіжного заходу Андрію Єрмаку, повідомляє 24 Канал.
Що знайшли у водія Єрмака?
У грудні 2025 року під час обшуків у водія Андрія Єрмака у автомобілі "Мерседес" виявили 3 аркуші паперу, які мали заголовок "СБ України: програма максимум".
Папери містять план призначень на керівні посади СБУ. Імена осіб прокурор не назвала, але вони вказані в матеріалах справи.
Була також "середня програма" та "програма мінімум", де є ті самі прізвища. Ймовірно, більш важливі для Єрмака призначення.
Які деталі справи?
11 травня НАБУ та САП проводили слідчі дії пов'язані з Андрієм Єрмаком. Йому повідомили про підозру участі у злочинній організації. Вона могла легалізувати 460 мільйонів гривень на будівництві елітного котеджного містечка "Династія" у Козині, що під Києвом.
ВАКС розгляне запобіжний захід для Андрія Єрмака 12 травня, прокурори проситимуть тримання під вартою або заставу 180 мільйонів гривень.
Підозру оголосили ще шістьом фігурантам. Джерело "РБК-України" стверджували, що йдеться, зокрема, про Тимура Міндіча та колишнього віцепрем'єр-міністра України Олексія Чернишова.