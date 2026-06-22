Про це повідомив голова Державної служби якості освіти України Руслан Гурак.

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Хто зі студентів ризикує втратити відстрочку?

За словами голови Державної служби якості освіти України, якщо студент фактично не навчається, пропускає заняття або не складає сесію, це може стати підставою для відрахування. У такому разі особа також втрачає право на відстрочку від мобілізації.

Після 2022 року кількість студентів старшого віку в Україні різко збільшилася – зі приблизно 30 тисяч до близько 230 тисяч станом на 1 травня цього року. Саме це й стало причиною масштабніших перевірок у закладах освіти.

Під час перевірок виявляють як порушення під час вступу, так і систематичне невідвідування занять або проблеми з навчальним процесом. Серед основних підстав для відрахування називають регулярні пропуски, несвоєчасне складання сесії та порушення під час зарахування.

Лише торік за результатами перевірок із навчальних закладів відрахували близько 30 тисяч студентів. Цього року перевірки тривають, а остаточні результати очікують після завершення літньої сесії. У відомстві наголошують, що мета перевірок не полягає у масовому відрахуванні, а у встановленні факту реального навчання та законності отримання статусу студента.

Нагадаємо, Міністерство освіти і науки заявляє, що дозвіл на виїзд за кордон для чоловіків віком 18 – 22 років не спричинив масового відтоку студентів з України. За словами міністра освіти і науки Оксена Лісового, ситуація у сфері вступу та навчання залишається стабільною.

Він зазначив, що система вступу до закладів вищої освіти працює без суттєвих змін, а кількість реєстрацій на Національний мультипредметний тест навіть зростає. Близько 30 тисяч заявок на тестування подали українці, які перебувають за кордоном, що свідчить про збереження інтересу до навчання в Україні.

Також, за його словами, українські університети, особливо у західних регіонах, залишаються популярними серед вступників. Проте, частина молоді традиційно обирає навчання за кордоном, що є тривалою тенденцією.