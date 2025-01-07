Водночас це свято вшановує пам'ять Івана Хрестителя, який охрестив Ісуса Христа на річці Йордані. Предтеча віддано служив Господу та багато проповідував. Івана стратили через вірність християнству, відсікши голову, розповідає 24 Канал з посиланням на Волинську єпархію Православної церкви України.

Цікаво З Днем ангела Івана 2025: найгарніші картинки-привітання з іменинами

З нагоди свята наша редакція підготувала привітання у картинках, віршах і прозі. Збережіть їх собі та надішліть друзям і знайомим, які мають сьогодні іменини. Подаруйте їм гарний настрій святковими привітаннями.

Привітання з Днем ангела Івана 2025: картинки, проза й вірші

З Днем ангела, Іване! Бажаю тобі завжди тримати голову високо і не здаватися перед труднощами. Нехай твій ангел завжди веде тебе до щасливих вершин і допомагає долати будь-які труднощі.

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З Днем ангела, Іване, я вітаю,

Життя тобі бажаю без тривог,

Хай доля щастям повниться до краю,

І хай тебе благословляє Бог!

Привітання з Днем ангела Івана 2025 / Колаж LifeStyle24

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Вітаю з Днем ангела, Іване! Бажаю, щоб кожен день приносив тобі нові радощі та успіхи. Нехай життя буде сповнене позитивних подій, здоров'я і щастя. Нехай твої мрії здійснюються, а кожен момент приносить натхнення та задоволення.

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Вітаю тебе з Днем ангела, Іване! Бажаю тобі незгасного оптимізму, безмежної радості та гармонії в житті. Нехай усі твої починання завершуються успіхом, а щастя буде постійним супутником.

Привітання з Днем ангела Івана 2025 / Колаж LifeStyle24

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Бажаю, Іване, хай ангел із неба,

Завжди буде чуйний і добрий до тебе.

Дарує кохання, тепло, і надію,

Здійснює твою заповітнішу мрію!

Хай просить у Бога щасливої долі,

Добра для душі, а для серця – любові!

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Іване, вітаю з Днем ангела! Нехай цей особливий день принесе тобі радість і щастя. Бажаю завжди залишатися самим собою, цінувати кожен момент і насолоджуватися життям на повну!

Привітання з Днем ангела Івана 2025 / Колаж LifeStyle24

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Іване, бажаю тобі чудових і приємних моментів, гармонії в кожному дні та безмежного щастя. Нехай життя приносить тільки позитивні емоції та дарує безліч приводів для усмішок і радості. З Днем ангела!

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Рано-вранці, до сходу сонця

Ангел стукав у віконце

І сказав мені новину,

Що в Івана іменини!

Бажаю тобі: тихих зоряних ночей,

Блакитних чи карих, чи сірих очей,

І щастя безмежного, щастя людського,

У житті кохати когось, лише одного!