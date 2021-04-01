Сдерживание России: в Зеленского обсудили с представителем НАТО обострение на Донбассе
Заместитель руководителя ОП Роман Машовец провел встречу с Александером Винниковым, который возглавляет Представительство НАТО в Украине. Обсуждали, в частности, скопление российских войск на границе Украины и евроатлантическую интеграцию.
Источник:Офис Президента
Машовец заметил, что ситуация с безопасностью на Донбассе ухудшилась. Ведь с начала 2021 года российские войска более 570 раз нарушили режим тишины.
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Он подчеркнул, что Россия не соблюдает договоренностей и всячески демонстрирует нежелание вести диалог в нормандском формате и в рамках Трехсторонней контактной группы.
Еженедельно мы получаем печальные сообщения о потерях среди наших воинов на востоке Украины. Российская сторона пытается сорвать мирный процесс,
– отметил Машовец.
И добавил, что совместные учения военных ВСУ и НАТО будут способствовать стабилизации ситуации безопасности в регионе. Особенно, учитывая скопление российских войск у границы Украины.
Кроме этого, заместитель руководителя Офиса Президента обратил внимание на важность политической реакции от руководства НАТО на такие действия со стороны России.
Нидерландский дипломат Александр Винников / Фото ОП
Винников выразил соболезнования в связи с потерями, которые понесла Украина. И заверил, что вся информация о ситуации на Донбассе будет передана в штаб-квартиру Альянса.
О чем еще общались Машовец и Винников
- Винников вспомнил разговор президента Зеленского с генсеком НАТО о введении реформ, которые приблизят Украину к Альянсу.
- Также он отметил положительные сдвиги в сфере безопасности и обороны Украины, в частности – принятие законов о разведке и оборонных закупках.
- Кроме этого, глава представительства НАТО в Украине оценил утверждения стратегий национальной и военной безопасности.
- Машовец поблагодарил за поддержку со стороны НАТО на пути евроатлантической интеграции Украины и приближения ее к стандартам Альянса.
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