Російські бойовики 10 квітня смертельно поранили старшого солдата Андрія Сергійовича Теперика. Героєві було лише 24 роки.

Пресслужба 92-ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка заявила, що воїни втратили побратима.

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Російські найманці вкотре "дотримувались режиму припинення вогню" і підступно вбили захисника України. Неподалік Золотого пострілом зі стрілецької зброї смертельно поранили старшого солдата Андрія Сергійовича Теперика,

– мовиться у повідомленні.

Пресслужба наголосила, що "Харківщина втратила ще одного вірного сина Батьківщини. Наша військова родина висловлює глибокі співчуття батькам Героя".

"Не пробачимо. Вибач, братику", – пообіцяли героєві.

Що відомо про загибель Теперика

Героя вбили у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".

Окупанти стріляли з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Зверніть увагу! Упродовж січня – квітня 2021 року на Донбасі загинули понад 30 українських воїнів.