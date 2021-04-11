"Не пробачимо": у ЗСУ назвали ім'я воїна, якого вбили біля Золотого
Російські бойовики 10 квітня смертельно поранили старшого солдата Андрія Сергійовича Теперика. Героєві було лише 24 роки.
Пресслужба 92-ОМБр імені кошового отамана Івана Сірка заявила, що воїни втратили побратима.
Зауважте На Сумщині попрощалися з військовим, який підірвався на міні на Донбасі: відео
Російські найманці вкотре "дотримувались режиму припинення вогню" і підступно вбили захисника України. Неподалік Золотого пострілом зі стрілецької зброї смертельно поранили старшого солдата Андрія Сергійовича Теперика,
– мовиться у повідомленні.
Пресслужба наголосила, що "Харківщина втратила ще одного вірного сина Батьківщини. Наша військова родина висловлює глибокі співчуття батькам Героя".
"Не пробачимо. Вибач, братику", – пообіцяли героєві.
Що відомо про загибель Теперика
- Героя вбили у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ".
- Окупанти стріляли з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Поділитися новиною