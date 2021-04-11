Минулої доби Україна втратила ще одного свого захисника. 10 квітня окупанти на Донбасі смертельно поранили нашого військового.

Трагедія сталася у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ". Ворог вів прицільний обстріл по позиціях наших бійців поблизу селища Золоте-3.

Важливо Доба на Донбасі: ворог 10 разів порушив тишу, є загиблий і поранений зі складу ООС

Що відомо про трагедію

Проросійські бойовики застосували автоматичні станкові гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Під час обстрілу окупантами наш боєць отримав поранення, не сумісні з життям.

Водночас ще один військовослужбовець зі складу ООС отримав кульове поранення. Воїну оперативно надано першу медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу. Стан здоров'я захисника – середнього ступеня важкості.

На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Новина доповнюється...