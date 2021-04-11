За прошедшие сутки Украина потеряла еще одного своего защитника. 10 апреля оккупанты на Донбассе смертельно ранили нашего военного.

Трагедия произошла в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Враг вел прицельный обстрел по позициям наших бойцов возле поселка Золотое-3.

Важно Сутки на Донбассе: враг 10 раз нарушил тишину, есть погибший и раненый из состава ООС

Что известно о трагедии

Пророссийские боевики применили автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Во время обстрела оккупантами наш боец получил ранения, несовместимые с жизнью.

В то же время еще один военнослужащий из состава ООС получил пулевое ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья защитника – средней степени тяжести.

На обстрелы противника наши защитники открывали ответный огонь.

Обратите внимание! С начала 2021 года на Донбассе погибли больше 30 украинских защитников. Поименный список героев – смотрите в материале.

Как прошли сутки на Донбассе

Источник: штаб ООС

Пророссийские оккупанты 10 раз нарушили режим прекращения огня, из которых 9 обстрелов по позициям украинских защитников и 1 пролет вражеского беспилотника с пересечением линии разграничения.

Неспокойно было возле населенного пункта Пищевик, а также вблизи Песков, Широкиного, Авдеевки, Каменки, Майорска, Золотого-3.

Враг бил из запрещенных минскими договоренностями минометов, а также пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия.



Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала