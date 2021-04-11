Оккупанты на Донбассе смертельно ранили нашего защитника, воин погиб
За прошедшие сутки Украина потеряла еще одного своего защитника. 10 апреля оккупанты на Донбассе смертельно ранили нашего военного.
Источник:ООС
Трагедия произошла в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Враг вел прицельный обстрел по позициям наших бойцов возле поселка Золотое-3.
Важно Сутки на Донбассе: враг 10 раз нарушил тишину, есть погибший и раненый из состава ООС
Что известно о трагедии
Пророссийские боевики применили автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Во время обстрела оккупантами наш боец получил ранения, несовместимые с жизнью.
В то же время еще один военнослужащий из состава ООС получил пулевое ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья защитника – средней степени тяжести.
На обстрелы противника наши защитники открывали ответный огонь.
Как прошли сутки на Донбассе
Источник: штаб ООС
- Пророссийские оккупанты 10 раз нарушили режим прекращения огня, из которых 9 обстрелов по позициям украинских защитников и 1 пролет вражеского беспилотника с пересечением линии разграничения.
- Неспокойно было возле населенного пункта Пищевик, а также вблизи Песков, Широкиного, Авдеевки, Каменки, Майорска, Золотого-3.
- Враг бил из запрещенных минскими договоренностями минометов, а также пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия.
Поделиться новостью