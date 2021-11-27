Печальную весть сообщил временно исполняющий обязанности председателя Харьковской облгосадминистрации Александр Скакун.

Кстати На Донбассе в результате обстрела оккупантов погиб украинский военный

Как погиб военный

Алхасли Али Наиб служил в 54-й отдельной механизированной бригаде имени гетмана Ивана Мазепы.

В тот день оккупанты обстреляли позиции ВСУ вблизи Марьинки и Новомихайловки. Враг бил из запрещенных минометов калибра 82 миллиметра и стрелкового оружия.

Боец получил ранение. Медики пытались оказать помощь, но спасти жизнь военного уже не удалось.

Последние потери на Донбассе

В ноябре на Донбассе от пуль оккупантов погибли по меньшей мере 6 украинских военных. С начала 2021 года Украина потеряла уже 75 защитников.

12 ноября оборвалась жизнь Вадима Федосеева – мастер-сержанта 79 отдельной десантно-штурмовой бригады. Он подорвался на взрывчатке.

Смертельное пулевое ранение 19 ноября получил старший солдат Уберт Мрочковский. Ему было всего 33 года.

Текст поста Александра Скакуна:

26 ноября на фронте от пули снайпера погиб наш земляк. Смертельное ранение получил старший оператор 2-го противотанкового отделения противотанкового взвода роты огневой поддержки мотопехотного батальона воинской части А0693 старший солдат Алхасли Али Наиб.

Парня пытались спасти медики, но, к сожалению, не смогли. Ему было всего 29.

Мои искренние соболезнования семье и близким. Вечная память!