Об этом сообщила глава Брониковской территориальной общины Надежда Залевская.
Важно Убили гражданского и ранили военного: полиция открыла дело из-за обстрелов на Донбассе
Известно, что украинский боец был жителем села Федоровка, которое относится к этому ОТГ в Житомирской области. У бойца остались жена, падчерица и 6-летний сын.
Что известно о ранении Кайдановича
Алексей Кайданович получил смертельное ранение 10 августа в результате коварных обстрелов оккупантов на Донбассе. В результате 3 наших защитников попали в больницу.
Кайданович находился в тяжелом состоянии и утром 11 августа его жизнь оборвалась. В то же время другие 2 бойцов – в удовлетворительном состоянии под наблюдением медиков.
Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и близким украинского героя.
Заметим, что ситуация на Донбассе в последние дни значительно обострилась. Как предположил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, это может быть связано с военными учениями России.
Как прошли сутки на Донбассе
- За минувшие сутки российские оккупанты аж 16 раз нарушили договоренности относительно режима тишины.
- Они били из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия неподалеку Невельского, Марьинки, Нью-Йорка, Катериновки, Песков, Новоалександровки, Луганского и Новолуганского.