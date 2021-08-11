Полиция открыла уголовное дело

Боевики обстреляли гражданскую инфраструктуру населенного пункта из запрещенных артиллерийских систем 122-го калибра. 17 снарядов они выпустили на позиции Вооруженных сил Украины.

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Один снаряд попал во двор частного дома. В то время там находился 86-летний владелец домовладения. Тело мужчины с многочисленными осколочными ранениями обнаружила его жена.

Из-за этого в полиции открыли уголовное дело по статье о нарушении законов и обычаев ведения войны.

По данным штаба Операции Объединенных сил, от обстрелов пострадали несколько частных домов местных жителей. В то же время взрывы повредили близлежащие домохозяйства.



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О нарушениях сообщили в специальную мониторинговую миссию ОБСЕ.

Систематические обстрелы мирных населенных пунктов из запрещенного оружия свидетельствуют о явной заинтересованности главарей боевиков в дальнейшем обострении конфликта,

– заявили в штабе ООС.

Там отметили, что украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения Операции Объединенных сил.

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