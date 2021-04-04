В результате подрыва на взрывном устройстве 3 апреля на Донбассе погиб житель Луцка Сергей Сулима. Он служил в горно-штурмовой роте воинской части А3892.

О смерти военного с Волыни на Востоке Украины сообщил городской председатель Луцка Игорь Полищук.

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Что известно о погибшем воине

Вчера (3 апреля – 24 канал) в зоне проведения ООС от подрыва на взрывном устройстве погиб житель Луцка Сулима Сергей Алексеевич,

– сообщил Полищук.

Военному было 40 лет. Он был главным сержантом горно-штурмового взвода горно-штурмовой роты воинской части А3892.

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования всем родным и близким погибшего бойца.

Последние потери на Донбассе

С начала 2021 года на фронте от пуль врага погибли по меньшей мере 27 украинских военных. Все потому, что оккупанты цинично нарушают договоренности о режиме тишины и обстреливают позиции Вооруженных сил Украины.

26 марта возле Шумов погибли сразу 4 украинских бойцов: Сергей Коваль, Максим Абрамович, Сергей Гайченко и Сергей Барнич.



Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала