Погибшим в результате подрыва на Донбассе оказался воин из Луцка
В результате подрыва на взрывном устройстве 3 апреля на Донбассе погиб житель Луцка Сергей Сулима. Он служил в горно-штурмовой роте воинской части А3892.
Источник:фейсбук Игоря Полищука
О смерти военного с Волыни на Востоке Украины сообщил городской председатель Луцка Игорь Полищук.
Читайте также На Донбассе взорвался боец, оккупанты стреляли из запрещенного оружия
Что известно о погибшем воине
Вчера (3 апреля – 24 канал) в зоне проведения ООС от подрыва на взрывном устройстве погиб житель Луцка Сулима Сергей Алексеевич,
– сообщил Полищук.
Военному было 40 лет. Он был главным сержантом горно-штурмового взвода горно-штурмовой роты воинской части А3892.
Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования всем родным и близким погибшего бойца.
Последние потери на Донбассе
- С начала 2021 года на фронте от пуль врага погибли по меньшей мере 27 украинских военных. Все потому, что оккупанты цинично нарушают договоренности о режиме тишины и обстреливают позиции Вооруженных сил Украины.
- 26 марта возле Шумов погибли сразу 4 украинских бойцов: Сергей Коваль, Максим Абрамович, Сергей Гайченко и Сергей Барнич.
Карта оккупированных территорий Донбасса / Инфографика 24 канала
Поделиться новостью