На неизвестном взрывном устройстве подорвался автомобиль с военными ВСУ. К сожалению, погиб военнослужащий из Хмельницкой области.

Трагическое известие о смерти 30-летнего Романа Гуляка сообщили в Волочисском городском совете.

Важно Переговоры с боевиками – это красная линия, которую Украина не перейдет, – Кулеба

"Наш земляк погиб, защищая государство на востоке. Выражаем искренние соболезнования родным, близким, друзьям и знакомым. Склоняемся в скорби вместе с вами", – добавили там.

Что известно о погибшем бойце

Волочищанин, бывший ученик Волочисского УВК.

Был старшим сержантом, на службе – с мая 2018 года.

В мэрии Волочиска сообщили, что следующие дни объявлены днями траура в общине. Там призвали воздержаться от празднований и развлекательных мероприятий.

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