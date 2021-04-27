Известно имя защитника Украины, который подорвался в авто на Донбассе
На неизвестном взрывном устройстве подорвался автомобиль с военными ВСУ. К сожалению, погиб военнослужащий из Хмельницкой области.
Источник:Волочисский городской совет
Трагическое известие о смерти 30-летнего Романа Гуляка сообщили в Волочисском городском совете.
Важно Переговоры с боевиками – это красная линия, которую Украина не перейдет, – Кулеба
"Наш земляк погиб, защищая государство на востоке. Выражаем искренние соболезнования родным, близким, друзьям и знакомым. Склоняемся в скорби вместе с вами", – добавили там.
Что известно о погибшем бойце
- Волочищанин, бывший ученик Волочисского УВК.
- Был старшим сержантом, на службе – с мая 2018 года.
В мэрии Волочиска сообщили, что следующие дни объявлены днями траура в общине. Там призвали воздержаться от празднований и развлекательных мероприятий.
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